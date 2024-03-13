В России появятся новые монеты

Банк России анонсировал памятные монеты «Атомный ледокол "Сибирь"»

В России появятся памятные монеты «Атомный ледокол "Сибирь"» серии «Атомный ледокольный флот России». Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

Монеты начали выпускать 12 марта, они будут представлены номиналом три рубля и 200 рублей. Трехрублевая выполнена из серебра, а 200-рублевая — из золота.

«Серебряная монета номиналом три рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 грамма, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 миллиметра. Золотая монета номиналом 200 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 грамма, проба — 999) имеет форму круга диаметром 33,0 миллиметра», — говорится в сообщении банка.

На одной стороне монеты изображен рельефный герб России, а также надписи «Российская Федерация», «Банк России» и номинал. На оборотной стороне расположено рельефное изображение атомного ледокола и надпись «Атомный ледокольный флот».

Ранее Центробанк выпустил памятную серебряную монету к 100-летию основания Мурманска. На лицевой стороне изображен герб России, а на оборотной — рельефное изображение памятника защитникам Заполярья на фоне панорамы Мурманска.