В российском регионе захотели принять закон о защите пчел

В Башкирии до конца марта собираются принять закон о защите пчел от химикатов

В Башкирии до конца марта собираются принять закон, который позволит заранее информировать пчеловодов о химической обработке посевов. В региональном парламенте сочли, что инициатива поможет сохранить численность пчел, пишет «Медиакорсеть».

Таким образом, согласно документу, сообщения о химобработке будут направлять юридическим и физическим лицам, которые занимаются пчеловодством. Помимо этого, информировать собираются и жителей тех поселений, что находятся на расстоянии до семи километров от обрабатываемых земель. Уточняется, что данные будут сообщать гражданам примерно за пять-десять дней до начала мероприятий.

По словам спикера парламента Константина Толкачева, пчелы — это основные опылители культурных растений. «В этом смысле сохранение пчел как важнейшего звена экосистемы — это не только вопрос развития пчеловодческой отрасли, но и фактор продовольственной безопасности», — заключил он.

В сентябре 2022 года в Башкирии прошел праздник меда «Бал байрамы». Мероприятие, посвященное башкирскому меду, прошло в селе Саитбаба. Участие в нем приняли жители нескольких районов региона. Помимо выставок с разными сортами меда, на нем были отмечены пчеловоды, добившиеся высоких показателей за сезон.

В марте того же года представители Всемирного курултая башкир предложили отмечать День башкирской пчелы. Такая инициатива призвана способствовать решению проблем пчеловодства, в том числе сохранению башкирской пчелы.