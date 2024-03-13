Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:08, 13 марта 2024Моя страна

В российском регионе захотели принять закон о защите пчел

В Башкирии до конца марта собираются принять закон о защите пчел от химикатов

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

В Башкирии до конца марта собираются принять закон, который позволит заранее информировать пчеловодов о химической обработке посевов. В региональном парламенте сочли, что инициатива поможет сохранить численность пчел, пишет «Медиакорсеть».

Таким образом, согласно документу, сообщения о химобработке будут направлять юридическим и физическим лицам, которые занимаются пчеловодством. Помимо этого, информировать собираются и жителей тех поселений, что находятся на расстоянии до семи километров от обрабатываемых земель. Уточняется, что данные будут сообщать гражданам примерно за пять-десять дней до начала мероприятий.

По словам спикера парламента Константина Толкачева, пчелы — это основные опылители культурных растений. «В этом смысле сохранение пчел как важнейшего звена экосистемы — это не только вопрос развития пчеловодческой отрасли, но и фактор продовольственной безопасности», — заключил он.

В сентябре 2022 года в Башкирии прошел праздник меда «Бал байрамы». Мероприятие, посвященное башкирскому меду, прошло в селе Саитбаба. Участие в нем приняли жители нескольких районов региона. Помимо выставок с разными сортами меда, на нем были отмечены пчеловоды, добившиеся высоких показателей за сезон.

В марте того же года представители Всемирного курултая башкир предложили отмечать День башкирской пчелы. Такая инициатива призвана способствовать решению проблем пчеловодства, в том числе сохранению башкирской пчелы.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Крупнейший на юге России нефтеперерабатывающий завод остановил работу

      Захарова связала слова Макрона об отправке войск на Украину с ее разделом

      Рост ВВП стран «Большой двадцатки» замедлился

      РЖД ввели 15-процентные скидки для россиян с детьми

      Минобороны сообщило о новой попытке ВСУ атаковать Белгородскую область

      Пригожин раскрыл отношение отечественных звезд к Пугачевой

      Российская пенсионерка подожгла входную дверь спецприемника

      Кара Делевинь прогулялась по улице без макияжа

      Необычного кабана заметили в российском лесу

      В России нашли редчайшие растения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше