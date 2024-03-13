В США не нашли причин для смены ядерной стратегии из-за России
США не видят признаков того, что Россия якобы готовится применить ядерное оружие (ЯО) на Украине, Вашингтон также не планирует менять свою ядерную стратегию. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РИА Новости.
Таким образом она прокомментировала заявление российского президента Владимира Путина о том, что Москва готова применить ядерное оружие в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны.
«Мы не видим никаких реальных причин корректировать готовность наших ядерных сил или каких-либо указаний на то, что Россия готовится применить ядерное оружие на Украине», — подчеркнула представитель американской администрации.
Ранее в интервью журналисту Дмитрию Киселеву Владимир Путин заявил, необходимости применять тактическое ядерное оружие в ходе специальной военной операции (СВО) никогда не было.