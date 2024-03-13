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23:16, 13 марта 2024Мир

В США не нашли причин для смены ядерной стратегии из-за России

Белый дом: США не видят признаков того, что РФ готовится применить ЯО на Украине

Фото: Pixabay

США не видят признаков того, что Россия якобы готовится применить ядерное оружие (ЯО) на Украине, Вашингтон также не планирует менять свою ядерную стратегию. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РИА Новости.

Таким образом она прокомментировала заявление российского президента Владимира Путина о том, что Москва готова применить ядерное оружие в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны.

«Мы не видим никаких реальных причин корректировать готовность наших ядерных сил или каких-либо указаний на то, что Россия готовится применить ядерное оружие на Украине», — подчеркнула представитель американской администрации.

Ранее в интервью журналисту Дмитрию Киселеву Владимир Путин заявил, необходимости применять тактическое ядерное оружие в ходе специальной военной операции (СВО) никогда не было.

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      Марина Совина
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