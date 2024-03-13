В США не нашли причин для смены ядерной стратегии из-за России

Белый дом: США не видят признаков того, что РФ готовится применить ЯО на Украине

США не видят признаков того, что Россия якобы готовится применить ядерное оружие (ЯО) на Украине, Вашингтон также не планирует менять свою ядерную стратегию. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РИА Новости.

Таким образом она прокомментировала заявление российского президента Владимира Путина о том, что Москва готова применить ядерное оружие в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны.

«Мы не видим никаких реальных причин корректировать готовность наших ядерных сил или каких-либо указаний на то, что Россия готовится применить ядерное оружие на Украине», — подчеркнула представитель американской администрации.

Ранее в интервью журналисту Дмитрию Киселеву Владимир Путин заявил, необходимости применять тактическое ядерное оружие в ходе специальной военной операции (СВО) никогда не было.

