В телефоне Ким Кардашьян разглядели одно непристойное приложение

Пользователи сети разглядели в телефоне американской телезвезды Ким Кардашьян одно непристойное приложение. Соответствующий пост появился на платформе Reddit.

Один из юзеров опубликовал скриншот из видео TikTok-блогерши, на котором была запечатлена Кардашьян, держащая в руке телефон с разблокированным экраном. Так, комментаторы заметили, что на нем установлены социальные сети Reddit и Wattpad. Известно, что второе предназначено для публикации рассказов эротического содержания.

Юзеры очень удивились данному факту, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Какие похабные фанфики она читает», «Wattpad — это же безумие», «Этим объясняется ее зависимость от телефона», «Боже, Ким, что ты читаешь?», «Я не знаю, что меня больше шокирует: наличие Reddit и Wattpad», — высказывались они.

Ранее Ким Кардашьян пришла на афтепати премии «Оскар» в платье люксового бренда Balenciaga и стала объектом насмешек в сети. Телезвезда посетила вечеринку Vanity Fair в атласном белом платье длины макси, которое было оформлено асимметричным декольте.