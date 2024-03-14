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10:44, 14 марта 2024Ценности

47-летняя Шакира показала фигуру в оголяющем тело платье без нижнего белья

Фото: @shakira

Колумбийская певица Шакира показала фигуру в откровенном наряде без нижнего белья и восхитила фанатов. Соответствующие публикации и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

47-летняя исполнительница поделилась роликом, на котором предстала в оголяющем тело платье синего цвета, оформленном плетеными вставками. При этом на размещенных кадрах видно, что на знаменитости отсутствуют трусы и бюстгальтер.

Поклонники оценили внешний вид кумира в комментариях под постом, который набрал более 405 тысяч лайков. «Мне очень нравится этот наряд», «Эффектно», «Люблю смотреть на то, как ты сияешь», «Какая красивая», «Наша королева», — писали они.

Ранее Шакира показала откровенные фото с пляжа. Тогда певица снялась в бикини коричневого оттенка, который был украшен длинной бахромой с бусинами. При этом она надела топ на широких бретелях и трусы с заниженной талией, продемонстрировав фигуру с разных ракурсов.

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      Мария Винар
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