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01:31, 14 марта 2024Россия

Арестованный на десять суток после интервью иноагенту педиатр уехал из России

Педиатр Сергей Бутрий с семьей уехал из России после ареста на 10 суток

Фото: Unsplash.com

Педиатр Сергей Бутрий уехал из России вместе с семьей, отбыв арест на десять суток после интервью Катерине Гордеевой (признана Минюстом иностранным агентом). Об этом он рассказал в Telegram-канале «Заметки детского врача».

«Сразу после освобождения я с женой и сыном вылетел из страны с минимумом вещей», — сообщил врач.

Бутрий отметил, что будет консультировать пациентов дистанционно, начнет вести обучающие и просветительские проекты для коллег и родителей.

Хамовнический суд Москвы 22 февраля назначил врачу 10 суток ареста по административной статье о возбуждении ненависти и вражды. 28 февраля суд отклонил апелляцию адвоката педиатра. https://lenta.ru/news/2024/02/28/rossiyskiy-pediatr-arestovan-posle-intervyu-inoagentu/

Интервью было опубликовано 7 марта 2023 года на YouTube. В результате проверки прокуратура нашла «действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека и группы лиц, выделенной по социальному признаку "врачи, разделяющие ценности российского общества"».

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      Марина Совина
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