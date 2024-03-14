Биткоину предсказали снижение стоимости после рекордного роста

Аналитики Swissblock предсказали биткоину снижение стоимости ниже $60 тысяч

Стоимость биткоина, колеблющаяся сейчас возле рекордной планки в 73 тысячи долларов, может снизиться в ближайшее время до 58-59 тысяч долларов в рамках охлаждения, признаки приближения которого уже наблюдаются на рынке, пишет РБК со ссылкой на мнение экспертов Swissblock.

В этой швейцарской компании по анализу криптовалют отметили, что индекс относительной силы (RSI) на графике биткоина находится в нисходящем тренде с начала февраля, что говорит об ослабевающей покупательной способности, способной привести к снижению цены. При этом, указывают аналитики, индикатор настроений достиг высокой отметки, что сигнализирует о перегретости рынка. Предсказание снижения стоимости биткоина в ближайшее время сопровождается ремаркой о том, что это не будет означать завершение роста.

С начала 2024 года биткоин подорожал на 70 процентов. Среди причин продолжающегося ралли криптовалюты называют неопределенность в мировой экономике, высокий спрос на биткоин-ETF (биржевые фонды, в которых собраны ценные бумаги на основе какого-либо индекса, сектора, товара или другого актива), а также ожидание так называемого халвинга, запланированного на апрель, который приведет к уменьшению предложения биткоина.

Эксперты допускают дальнейший рост стоимости актива до 75 тысяч, а к концу 2024 года и до 100 тысяч долларов.