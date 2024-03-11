Возможность роста стоимости биткоина до 75 тысяч долларов оценили

Финансовый аналитик Антонов: курс биткоина может вырасти до 75 тысяч долларов

Цена биткоина, которая в ходе торгов 11 марта брала рекордные отметки в 71 и 72 тысячи долларов, может вырасти и до 75 тысяч, считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, оценку которого приводит «Российская газета».

«При отсутствии значимых негативных новостей и сохранении текущих рыночных условий рост может усилиться до зоны 73-75 тысяч долларов», — сказал эксперт.

С начала 2024 года биткоин подорожал на 70 процентов. Среди причин продолжающегося ралли криптовалюты называют неопределенность в мировой экономике, высокий спрос на биткоин-ETF (биржевые фонды, в которых собраны ценные бумаги на основе какого-либо индекса, сектора, товара или другого актива), а также ожидание так называемого халвинга, запланированного на апрель, который приведет к уменьшению предложения биткоина.

Говоря о влиянии этой алгоритмически заложенной процедуры, аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский прошлой осенью предсказывал рост биткоина к весне. «Новый максимум — это то, что должно быть в районе 70-80 тысяч, а может быть, и выше 100», — отмечал он.