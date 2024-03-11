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13:44, 11 марта 2024Экономика

Биткоин впервые стал стоить больше 71 тысячи долларов

Стоимость биткоина впервые превысила 71 тысячу долларов

Фото: Unsplash

Стоимость биткоина в понедельник, 11 марта, преодолела очередную рекордную отметку, достигнув 71,65 тысячи долларов (рост почти на 3 процента), следует из данных торгов. На момент написания материала за биткоин давали 71,5 тысячи долларов.

Среди причин продолжающегося роста стоимости биткоина называют неопределенность в мировой экономике, высокий спрос на биткоин-ETF (биржевые фонды, в которых собраны ценные бумаги на основе какого-либо индекса, сектора, товара или другого актива), а также ожидание так называемого «халвинга», запланированного на апрель, из-за которого уменьшится предложение криптовалюты.

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      Дмитрий Воронин
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