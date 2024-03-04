Экономист раскрыл элемент казино вокруг биткоина

Экономист Щербаченко предупредил, что рост биткоина имеет элемент казино

Если человек не разбирается в деталях криптовалютного мира и не понимает разницу между железным и электронным биткоином, возможно, вам лучше воздержаться от инвестиций в эту сферу, полагает кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко. В беседе с «Лентой.ру» он предупредил о том, что рост биткоина имеет элемент казино.

Экономист обратил внимание на то, что помимо основных существуют и спекулятивные факторы, которые влияют на курс биткоина. «Это могут быть нефундаментальные события, такие как публикация сообщений в социальных сетях, мемов в новостях и так далее. Так, например, в июне 2021 года [американский миллиардер и инженер] Илон Маск опубликовал у себя в соцсети смайлик разбитого сердца и хештег #bitcoin. В итоге котировки упали на 6 процентов. Вот один из примеров спекулятивного влияния», — рассказал Щербаченко.

С его слов, текущий рост биткоина обусловлен бычьим трендом, который вызван волной оптимизма криптоинвесторов после одобрения американской Комиссией по ценным бумагам и биржам 11 спотовых биржевых фондов (ETF).

Прогнозировать курсы криптовалют, включая биткоин, всегда сложно из-за их высокой волатильности, отметил экономист. Однако одни эксперты и аналитики считают, что биткоин может достичь отметки в 100 тысяч долларов и даже превысить эту цифру в будущем, а другие — что он упадет.

Во-первых, многим аналитикам выгодно привлечь новых "хомячков" своими прогнозами, чтобы продлить "ракету" или заинтересовать их как клиентов в своих услугах. Во-вторых, если прогноз окажется ошибочным, а вы продадите все ради биткоина, рискуя даже бабушкиной квартирой, в случае убытков аналитики не вернут вам потерянные деньги. Такие советы в интернете могут быть опасны, так как за них никто не несет ответственности Петр Щербаченко экономист

Он также сообщил, что рост биткоина имеет элемент казино. Многие люди начинают покупать его только потому, что все говорят, что «он сейчас растет», что «все знали, что он вырастет до 65 тысяч долларов» и что «скоро он будет стоить больше 100 тысяч долларов». Конечно, это может побудить больше инвесторов интересоваться биткоином.

«Важно понимать, что именно вы покупаете. Если вы не разбираетесь в деталях криптовалютного мира и не понимаете разницу между железным и электронным биткоином, возможно, вам лучше воздержаться от инвестиций в эту сферу. Я рекомендую разобраться с инвестицией, в природе актива и в причинах его волатильности, а затем задуматься о покупке», — заключил Щербаченко.

В понедельник, 4 марта, стоимость биткоина выросла на шесть процентов и впервые с 15 ноября 2021 года поднялась выше 65 тысяч долларов за единицу. Криптовалюта последовательно дорожает с середины прошлого месяца и с 25 февраля прибавила в цене уже на 25 процентов.

При этом эксперты считают такую курсовую динамику во многом спекулятивной и призывают не забывать, что речь идет о высокорискованном активе. В свою очередь, ЦБ РФ на днях рекомендовал российским финансовым организациям минимизировать участие в обороте цифровых валют из-за его связи с рисками для благосостояния граждан.

