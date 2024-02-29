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19:04, 29 февраля 2024Экономика

ЦБ призвал финорганизации не связываться с криптовалютой

ЦБ РФ рекомендовал банкам минимизировать участие в обороте цифровых валют

Фото: Unsplash

Российским финансовым организациям следует минимизировать участие в обороте цифровых валют, в том числе не стоит рекламировать услуги по сделкам с такими инструментами, следует из рекомендаций ЦБ РФ, опубликованных за подписью заместителей председателя регулятора Ольги Поляковой и Филиппа Габунии.

В частности, банкам рекомендуется выявлять покупку или продажу цифровых валют с использованием счетов, оформленных на подставных физических лиц, а также запрашивать у совершающих такие операции дополнительные данные для учета при оценке их уровня риска. Отмечается, что операторам на рынке цифровых финансовых активов не стоит оказывать услуги по выпуску и обороту ЦФА, доходность которых зависит от стоимости цифровых валют и аналогичных показателей.

«Операции с цифровыми валютами и связанными с ними инструментами сопряжены с рисками для благосостояния граждан, а также с вовлечением их в противоправную деятельность», — напомнили в Банке России. При этом указывается, что призывы не связываться с криптовалютами не распространяются на цифровые валюты центробанков, а также не касаются цифровых прав, выпущенных в соответствии с российским законодательством.

Ранее в российском Центробанке не раз заявляли, что не рассматривают возможность применения криптовалюты в качестве расчетной единицы на территории страны. В то же время в Минфине ожидают принятия в течение текущей парламентской сессии (до августа 2024 года) законопроекта, допускающего использование произведенной в стране криптовалюты для внешнеторговых расчетов. Регулятор с этим проектом уже согласился.

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      Дмитрий Воронин
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