Биткоин за несколько дней подорожал на четверть

Стоимость биткоина поднялась выше 65 тысяч долларов впервые с ноября 2021 года

Стоимость биткоина в понедельник, 4 марта, выросла на шесть процентов и впервые с 15 ноября 2021 года поднялась выше 65 тысяч долларов за единицу, следует из данных торгов.

Стоимость цифровой валюты на момент написания материала составляла 65,06 тысячи долларов. Биткоин последовательно дорожает с середины прошлого месяца и за несколько дней прибавил в цене уже на четверть (с 25 февраля на 25 процентов).

Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов объяснил рост стоимости этой криптовалюты неопределенностью в мировой экономике, при которой «традиционное золото перестало выполнять антиинфляционные и антикризисные функции, которые раньше ему приписывались».

При этом эксперты считают такую курсовую динамику во многом спекулятивной и призывают не забывать, что речь идет о высокорискованном активе. В свою очередь, ЦБ РФ на днях рекомендовал российским финансовым организациям минимизировать участие в обороте цифровых валют из-за его связи с рисками для благосостояния граждан.

