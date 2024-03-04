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12:16, 4 марта 2024Экономика

Биткоин за несколько дней подорожал на четверть

Стоимость биткоина поднялась выше 65 тысяч долларов впервые с ноября 2021 года

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Стоимость биткоина в понедельник, 4 марта, выросла на шесть процентов и впервые с 15 ноября 2021 года поднялась выше 65 тысяч долларов за единицу, следует из данных торгов.

Стоимость цифровой валюты на момент написания материала составляла 65,06 тысячи долларов. Биткоин последовательно дорожает с середины прошлого месяца и за несколько дней прибавил в цене уже на четверть (с 25 февраля на 25 процентов).

Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов объяснил рост стоимости этой криптовалюты неопределенностью в мировой экономике, при которой «традиционное золото перестало выполнять антиинфляционные и антикризисные функции, которые раньше ему приписывались».

При этом эксперты считают такую курсовую динамику во многом спекулятивной и призывают не забывать, что речь идет о высокорискованном активе. В свою очередь, ЦБ РФ на днях рекомендовал российским финансовым организациям минимизировать участие в обороте цифровых валют из-за его связи с рисками для благосостояния граждан.

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      Дмитрий Воронин
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