Двое россиян пострадали при атаке дрона-камикадзе в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков сообщил о двух пострадавших при атаке дрона ВСУ

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль в Белгородской области. Двое россиян пострадали, сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Инцидент произошел в селе Глотово Грайворонского городского округа», — написал глава области.

У одного пострадавшего диагностировали контузию, у второго — контузию и осколочное ранение руки. Скорая помощь доставила их в центральную районную больницу, врачи оказывают необходимую помощь.

Ранее в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности. «В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам», — написал Гладков.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.