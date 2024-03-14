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17:03, 14 марта 2024Россия

Двое россиян пострадали при атаке дрона-камикадзе в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков сообщил о двух пострадавших при атаке дрона ВСУ

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль в Белгородской области. Двое россиян пострадали, сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Инцидент произошел в селе Глотово Грайворонского городского округа», — написал глава области.

У одного пострадавшего диагностировали контузию, у второго — контузию и осколочное ранение руки. Скорая помощь доставила их в центральную районную больницу, врачи оказывают необходимую помощь.

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24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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