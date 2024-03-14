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17:34, 14 марта 2024Силовые структуры

Российского врача признали виновной в смерти молодого пациента

В Калужской области суд вынес приговор врачу за смерть 19-летнего пациента

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Обнинский городской суд Калужской области вынес приговор врачу-хирургу 53-летней Ольге Фуражкиной, признав ее виновной в смерти 19-летнего пациента. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

Подсудимой переквалифицировали действия на менее тяжкую статью, она была приговорена к полутора годам ограничения свободы, а также лишена права заниматься врачебной деятельностью еще на два года. Но от отбытия наказания Фуражкина была освобождена по причине истечения срока давности.

Как установлено в ходе следствия и суда, 10 января 2022 года около 22 часов молодой человек на улице самостоятельно выполнил сальто, но при приземлении ударился животом о металлические перила. Вскоре после удара он почувствовал себя плохо и бригадой скорой помощи был доставлен в клиническую больницу №8 Федерального медико-биологического агентства.

Дежурный хирург Ольга Фуражкина, осмотрев пациента, не обнаружила у него полный поперечный отрыв тонкого кишечника, заподозрив вместо него перелом ребер, а после того, как на рентгене признаки перелома найдены не были, поставила диагноз ушиб передней брюшной стенки.

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Между тем, по заключению судебно-медицинских экспертов, уже в момент обращения пациента признаки серьезной травмы у него имелись, и, более того, врач должна была оставить больного в стационаре для наблюдения. Однако Фуражкина, даже не предложив госпитализацию, отпустила молодого человека домой.

В результате на следующий день он скончался дома от перитонита и интоксикации. Следствие предъявило врачу обвинение по статье 124 УК РФ («Неоказание помощи больному»).

В суде Фуражкина вину не признала. Выяснилось, что она 20 лет отработала в этой же больнице медсестрой, а затем, получив высшее медицинское образование на лечебном факультете национального исследовательского ядерного университета МИФИ, трудилась там еще семь лет.

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      Игорь Надеждин
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