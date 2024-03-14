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09:03, 14 марта 2024Наука и техника

Назван новый способ борьбы с жарой

Geophysical Research Letters: орошение снижает интенсивность экстремальной жары

Фото: Mike Segar / Reuters

Китайские ученые назвали новый способ борьбы с экстремальной жарой. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Geophysical Research Letters, весеннее орошение снижает частоту и интенсивность летних волн тепла на Северо-Китайской равнине.

Специалисты проанализировали данные о влажности в корневой зоне почвы с 1980 по 2018 год и объединили их с моделью прогнозирования для моделирования влияния орошения на экстремальную летнюю жару с 2004 по 2018 год. Они провели три теста: один без орошения, один с весенним и летним орошением, а последний исключительно с весенним орошением.

Оказалось, что весеннее орошение снижает интенсивность летних волн жары на 0,29 градуса Цельсия и их продолжительность на 2,5 дня, а в сочетании с летним орошением это приводит к снижению на один градус и 6,5 дня. Учитывая, что смоделированные региональные средние волны экстремальной жары имеют температуру 35,8 градуса Цельсия и продолжаются 21,7 дня, совокупное воздействие весеннего и летнего орошения может оказать существенное влияние.

По словам авторов, хотя интенсивность экстремальных волн жары может быть снижена, эти климатические проблемы сохранятся и в будущем, поэтому важно применять эти результаты в стратегиях управления водными ресурсами и планирования адаптации.

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      Александр Еникеев
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