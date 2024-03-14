Иностранный эксперт объяснила важность институтов наблюдения за выборами

Иностранный эксперт заявила, что рада наблюдать за выборами в России

Вице-президент Бразильско-Российской торгово-промышленной палаты и туризма Каролина Бернардес Мачадо Оливейра Силва впервые принимает участие в качестве международного эксперта на выборах в России.

«Для меня было большой неожиданностью получить это приглашение. Конечно же, для меня это большая честь, потому что я люблю Россию. У меня большие ожидания, потому что я являюсь преподавателем в области международных отношений, российской внешней политики, российских политиков и так далее. Это все относится к сфере моих исследований, поэтому прекрасно, что я нахожусь здесь», — сказала она.

В планах эксперта изучить разные точки зрения на процесс голосования.

«Я собираюсь поговорить с некоторыми политиками, чтобы узнать их понимание выборного процесса. Также я собираюсь пообщаться с простыми российскими гражданами чтобы получить взгляд с другой стороны, узнать, как они относятся к выборам, и как они участвуют в них», — отметила она.

Каролина Бернардес Мачадо Оливейра Силва уверена, что в России демократические институты работают на должном уровне и присутствие на выборах международных экспертов играет особую роль.

«Мы можем находиться здесь, чтобы наблюдать за всем и понимать, как здесь все устроено. Это чрезвычайно важно, потому что мы понимаем, что ведется информационная война, это правда. И в этом главная проблема для России, потому что ей сложно работать под давлением международных СМИ. Непросто дать людям понимание того, какой страной Россия является на самом деле, что Россия не такая, какой пытаются представить ее международные СМИ. Это очень важно для меня лично, как для человека, который любит Россию. Отлично, что можно убедится, что в России всё функционирует», — сказала она.