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21:22, 14 марта 2024Мир

Израиль пригрозил «Хезболле» сокрушительным ударом

Советник Нетаньяху Гендельман: ЦАХАЛ готовит «сокрушительный удар» по «Хезболле»

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израильские войска нанесут сокрушительный удар по ливанской группировке «Хезболла», если она не прекратит обстрелы. Об этом предупредил советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман, видеозапись его выступления опубликована в русскоязычном Telegram-канале израильского министерства иностранных дел.

По словам советника главы государства, израильские военные уже завершили подготовку и готовы нанести удар. «Если в ближайшие дни боевики не прекратят обстрелы и не покинут свои позиции до реки Литани, Израиль готов применить силу, чтобы вернуть покой нашим северным границам, а наших граждан — домой», — заявил Гендельман.

Ранее стало известно, что американские чиновники обеспокоены тем, что Израиль планирует наземное вторжение в Ливан. Сообщалось, что оно может начаться в конце весны или начале лета.

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      Марина Совина
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