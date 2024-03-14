Лавров отреагировал на отказ европейских послов от встречи с ним

Лавров назвал хамством отказ послов Евросоюза от приглашения на встречу с ним

Москва учтет отсутствие интереса у послов Евросоюза к общению с представителями российского руководства. Об этом в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«По большому счету, это хамство. Мы, конечно, учтем, что у них нет интереса [к общению]. Пусть пока в своих кабинетах посидят, поразговаривают со своими столицами по телефону», — сказал Лавров.

Министр пригласил европейских послов для разговора перед выборами президента России, но те отказались за два дня до встречи. Представительство ЕС в Москве объяснило отказ отсутствием повестки встречи, а также низким уровнем доверия между странами — членами объединения. Также европейские дипломаты заявили, что «не позволят быть использованными в качестве декорации для очередного пропагандистского упражнения».

В ЕС отказ от встречи назвали «стандартной практикой», так как посольства стран — членов объединения координируют между собой плановую работу и взаимодействие с властями принимающей страны.