Представительство ЕС в России назвало причины отказа от встречи с Лавровым

Представительство ЕС: от встречи с Лавровым отказались из-за уровня доверия

Представительство Европейского союза (ЕС) в России назвало причины отказа послов от встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Ведомство отмечает, что ими стали отсутствие повестки и низкий уровень доверия между ЕС и Москвой. Об этом сообщает РИА Новости.

Представительство подтвердило факт получения приглашения, однако, по словам сотрудников, решение отказаться от встречи было мотивировано «низким уровнем доверия» между Россией и странами — членами объединения.

Представители ведомства также отметили «отсутствие повестки» в качестве основного фактора, повлиявшего на их решение.

Они добавили, что в ЕС «не позволят быть использованными в качестве декорации для очередного пропагандистского упражнения».

4 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что приглашал на встречу послов стран ЕС для разъяснений перед выборами президента России, но за два дня до встречи они отказались.

В ЕС отказ от встречи назвали «стандартной практикой», так как посольства стран — членов объединения координируют между собой плановую работу и взаимодействие с властями принимающей страны.