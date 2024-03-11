Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:30, 11 марта 2024Мир

Представительство ЕС в России назвало причины отказа от встречи с Лавровым

Представительство ЕС: от встречи с Лавровым отказались из-за уровня доверия

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Представительство Европейского союза (ЕС) в России назвало причины отказа послов от встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Ведомство отмечает, что ими стали отсутствие повестки и низкий уровень доверия между ЕС и Москвой. Об этом сообщает РИА Новости.

Представительство подтвердило факт получения приглашения, однако, по словам сотрудников, решение отказаться от встречи было мотивировано «низким уровнем доверия» между Россией и странами — членами объединения.

Представители ведомства также отметили «отсутствие повестки» в качестве основного фактора, повлиявшего на их решение.

Они добавили, что в ЕС «не позволят быть использованными в качестве декорации для очередного пропагандистского упражнения».

4 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что приглашал на встречу послов стран ЕС для разъяснений перед выборами президента России, но за два дня до встречи они отказались.

В ЕС отказ от встречи назвали «стандартной практикой», так как посольства стран — членов объединения координируют между собой плановую работу и взаимодействие с властями принимающей страны.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Разведка Украины заявила, что готовит серьезную операцию в Крыму. Что планирует Киев?

      Поставки сжиженного газа из России в ЕС резко выросли

      Звезда «Уральских пельменей» устроил дебош в Екатеринбурге

      В РФС высказались об осужденном легионере «Спартака»

      Генсек НАТО заявил об отсутствии военной угрозы от России

      В Генштабе ВС Белоруссии отреагировали на учения НАТО вблизи границ страны

      Онищенко ответил на вопрос о количестве поедаемых на Масленицу блинов

      Самолеты из России в Египет полетят с пересадкой в Турции

      Столтенберг отверг планы по расширению числа стран НАТО с ядерным оружием

      Молния на платье Эммы Стоун лопнула на «Оскаре»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше