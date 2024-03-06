В ЕС объяснили отказ европейских послов от встречи с Лавровым

Стано объяснил отказ послов от встречи с Лавровым общей внешней политикой ЕС

Коллективный отказ послов государств Евросоюза (ЕС) от встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым является «стандартной практикой», когда посольства союза координируют между собой плановую работу и взаимодействие с властями принимающей страны. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано в беседе с РИА Новости.

«Также стандартной практикой является то, что дипломатические миссии за границей находятся в постоянном контакте со своими штаб-квартирами на родине по вопросам задач и деятельности в принимающей стране», — объяснил он в ответ вопрос о том, информируют ли страны ЕС внешнеполитическую службу в Брюсселе о действиях дипмиссий.

4 марта Лавров рассказал об отказе послов ЕС встретиться перед выборами в России. Они приняли такое решение за два дня до назначенной даты.

В постпредстве Евросоюза в России признали, что Лавров приглашал послов ЕС на встречу, однако те отказались присутствовать. Дипломаты объяснили отказ тем, что в приглашении не уточнили повестку встречи.

