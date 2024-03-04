В постпредстве ЕС прокомментировали отказ от встречи с Лавровым

Постпредство ЕС: в приглашении на встречу послов с Лавровым не было повестки

В постпредстве Евросоюза в России признали, что министр иностранных дел России Сергей Лавров приглашал послов ЕС на встречу, однако они отказались присутствовать. Об этом передает РИА Новости.

Ранее Лавров рассказал об отказе послов ЕС встретиться перед выборами в России. Они приняли такое решение за два дня до назначенной даты.

Ранее официальный представитель ЕС Петер Стано заявил, что Брюссель не готов сказать заранее, признает ли объединение результаты выборов президента России в марте этого года. Он отметил, что ЕС совершенно точно не признает итоги голосования на новых российских территориях.