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08:51, 14 марта 2024Мир

Лидер ультраправых Вилдерс отказался от должности премьер-министра Нидерландов

Politico: лидер ультраправой партии Вилдерс не станет премьером Нидерландов
Герт Вилдерс

Герт Вилдерс. Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах ультраправой «Партии свободы» Герт Вилдерс отказался от должности премьер-министра страны. Об этом сообщает Politico.

По сообщению голландской общественной телекомпании NOS, другие лидеры партии потребовали от Вилдерса отказаться от поста, чтобы продолжить коалиционные переговоры с праволиберальной Народной партией за свободу и демократию (VVD) и центристской партией «Новый общественный договор» (NSC).

«Я смогу стать премьер-министром только в том случае, если все партии в коалиции поддержат это. Это было не так», — заявил Вилдерс.

Как отмечает издание, лидер партии, победившей на выборах в Нидерландах, впервые с 1982 года не стал премьер-министром.

По словам Вилдерса, его решение отказаться от должности было мотивировано желанием создать правый кабинет министров. «Меньше [выдачи права на] убежище и иммиграции. Голландцы на первом месте. Любовь к моей стране и избирателю велика и важнее, чем моя собственная позиция», — объяснил политик.

Ранее Вилдерс призвал к сокращению военной поддержки Украины. Лидер ультраправых заявил, что Нидерланды не должны помогать Украине, пока не будут в состоянии защититься сами.

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      Виктория Кондратьева
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