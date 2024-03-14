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23:14, 14 марта 2024Россия

Медведев назвал стыдобой школьные туалеты на улице

Медведев: необходимо «изничтожить стыдобу» со школьными туалетами на улице

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил о необходимости «изничтожить стыдобу» со школьными туалетами на улице. Его слова приводит РБК.

На заседании программной комиссии партии, посвященном реализации послания президента, Медведев заявил, что туалеты на улице достались России в качестве наследия прежних времен. «У меня у самого было несколько случаев, когда я приезжал в разные места, кстати, на севере, на юге. Все это портит сразу настроение. Надо этим заниматься», — сказал политик.

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      Марина Совина
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