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13:39, 14 марта 2024Россия

Минобороны заявило об уничтожении беспилотника над Орловской областью

Минобороны: средства ПВО уничтожили беспилотник над Орловской областью
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: РИА Новости

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили на территории Орловской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что беспилотник самолетного типа сбили над российским регионом системы противовоздушной обороны (ПВО). В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атакую по объектам на территории России.

Ранее беспилотники пытались атаковать Орловскую область 11 марта. Тогда один из беспилотников был сбит над Шаблыкинским районом, второй БПЛА был посажен с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Никто не пострадал.

Орловская область находится в 400 километрах от Москвы. Она граничит с Курской, Брянской, Калужской, Тульской и Липецкой областями.

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      Анастасия Шейкина
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