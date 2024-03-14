Названа необходимая для замены устаревших лифтов в России сумма

Эксперт Склянчук: замена одного лифта обходится в три-четыре миллиона рублей

Замена одного устаревшего лифта в России обходится в три-четыре миллиона рублей. Необходимую для этого сумму назвал эксперт «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук, пишут «Ведомости».

В соответствии с техническим регламентом «Безопасность лифтов», до 2025 года в стране нужно заменить 78,5 тысячи лифтов, из них у 56,8 тысячи истек назначенный срок службы, а у оставшихся 21,6 тысячи срок эксплуатации истечет до 2025-го. Таким образом, для замены всех устаревших конструкций потребуется сумма от 235,5 до миллиарда до 314 миллиардов рублей.

Как сообщала заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, средний взнос на капитальный ремонт в российских регионах составляет восемь-девять рублей за квадратный метр, в Москве — 24 рубля. Склянчук отметил, что жильцы домов не смогут накопить нужное количество средств за счет взносов за капремонт. Он добавил, что недостающие суммы, которые позволят ускорить замену лифтов, необходимо привлекать не за счет граждан, а с помощью кредитов и лизинга. «Ежегодно меняется около 19 тысяч подъемников. Удешевление может происходить за счет обнуления НДС или оптовой закупки регоператорами. Кроме того, не везде обязательно менять лифт целиком: Ростехнадзору нужно усилить контроль за соблюдением управляющими компаниями требований к профилактическим ремонтам и стимулировать установку ловителей лифта, чтобы избежать несчастных случаев», — считает эксперт.

Ранее в марте стало известно, что в России запустят правительственную программу по массовой замене старых лифтов.