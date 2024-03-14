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17:23, 14 марта 2024Ценности

Ноги Джулии Фокс на новом фото сравнили в сети с сосисками

Архивное фото

Архивное фото. Фото: Mark Blinch / Reuters

Пользователи сети сравнили ноги американской актрисы и модели Джулии Фокс с сосисками. Новые фото и соответствующие комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

34-летняя знаменитость была запечатлена на прогулке в Лос-Анджелесе. На размещенных кадрах манекенщица предстала в черной мини-юбке и серой водолазке, оформленной желтыми, оранжевыми и серыми полосами. Также на ней были светло-коричневые балетки и гольфы телесного цвета. Кроме того, она взяла с собой небольшую голубую сумку и очки с прозрачными линзами.

Читатели портала обратили внимание на излишний объем в области ног. «Очень странно!», «Какие ужасные ноги», «Ей нужно поддерживать себя в форме, иначе ее нижняя половина туловища раздуется», «Сырые сосиски в пищевой пленке», «Целлюлит и нелепый вид», «Ноги носорога», — писали они.

Ранее сообщалось, что Джулия Фокс оконфузилась на публике из-за откровенного наряда. Тогда модель посетила показ бельгийского бренда Ann Demeulemeester в рамках Недели моды в Париже и предстала перед папарацци в черном кожаном платье-фартуке в пол на голое тело, которое случайно обнажило ее грудь.

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      Мария Винар
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