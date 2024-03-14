Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:34, 14 марта 2024Мир

Во Франции указали на резкие слова Путина о Макроне и Зеленском

Политик Филиппо: Путин унизил Макрона и Зеленского в интервью Киселеву
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Gavriil Grigorov / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент России Владимир Путин унизил французского и украинского коллег Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского в своем интервью журналисту Дмитрию Киселеву. Об этом Филиппо написал в социальной сети X.

В интервью Киселеву Путин рассказал, что Россия готова на диалог Украиной при выполнении ряда условий. В частности, переговорные позиции должны опираться на реальное положение дел, а не на «хотелках после применения психотропных средств».

Материалы по теме:
«Конфронтация погубит всех» Макрон встретился с Путиным и Зеленским. Чем закончатся переговоры президентов по Украине?
«Конфронтация погубит всех»Макрон встретился с Путиным и Зеленским. Чем закончатся переговоры президентов по Украине?
9 февраля 2022
«Не спишь? Наберу?» Макрон теряет шансы победить на президентских выборах. Кто теперь будет звонить Путину из Парижа?
«Не спишь? Наберу?»Макрон теряет шансы победить на президентских выборах. Кто теперь будет звонить Путину из Парижа?
10 апреля 2022
Слишком много амбиций. Макрон намерен стать новым лидером Европы. Как президенту Франции поможет кризис на Украине?
Слишком много амбиций.Макрон намерен стать новым лидером Европы. Как президенту Франции поможет кризис на Украине?
18 февраля 2022

Филиппо увидел в словах Путина намек на Макрона и Зеленского и подчеркнул, что российский лидер унизил своих коллег. «Сегодня утром в интервью показалось, что Путин напрямую отчитывает Макрона и Зеленского!» — указал политик.

По словам депутата, Макрон «любит испытывать унижение» и оценит слова Путина.

12 марта телеведущий Дмитрий Киселев проанонсировал большое интервью Владимира Путина. По его словам, президент намерен «дать оценки новым угрозам со стороны стран Запада» и «расставить все точки над i».

***
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о планах ВСУ захватить Верховную Раду

      Объяснена загадочная рябь на Марсе

      В ЕС призвали раскрыть информацию о причинах подрыва «Северных потоков»

      В Китае заявили о неспособности ВСУ противостоять России

      На Украине увидели сигнал в докладе главы ЦРУ

      Белгород подвергся атаке беспилотников со стороны ВСУ

      Во Франции указали на резкие слова Путина о Макроне и Зеленском

      Стало известно о формировании Украиной сети информаторов в Херсонской области

      В Германии заявили о стремлении Запада возобновить торговые связи с Россией

      Названа предположительная причина крушения вертолета на Колыме

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше