Во Франции указали на резкие слова Путина о Макроне и Зеленском

Политик Филиппо: Путин унизил Макрона и Зеленского в интервью Киселеву

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент России Владимир Путин унизил французского и украинского коллег Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского в своем интервью журналисту Дмитрию Киселеву. Об этом Филиппо написал в социальной сети X.

В интервью Киселеву Путин рассказал, что Россия готова на диалог Украиной при выполнении ряда условий. В частности, переговорные позиции должны опираться на реальное положение дел, а не на «хотелках после применения психотропных средств».

Филиппо увидел в словах Путина намек на Макрона и Зеленского и подчеркнул, что российский лидер унизил своих коллег. «Сегодня утром в интервью показалось, что Путин напрямую отчитывает Макрона и Зеленского!» — указал политик.

По словам депутата, Макрон «любит испытывать унижение» и оценит слова Путина.

12 марта телеведущий Дмитрий Киселев проанонсировал большое интервью Владимира Путина. По его словам, президент намерен «дать оценки новым угрозам со стороны стран Запада» и «расставить все точки над i».