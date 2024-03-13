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07:10, 13 марта 2024Россия

Путин высказался о переговорщиках с «носом в кокаине»

Путин: проще договариваться с теми, у кого нос в кокаине, умные — опаснее
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Президент России Владимир Путин в интервью телеведущему Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия 1» и РИА Новости заявил, что договариваться проще с теми, у кого «нос в кокаине».

«Сейчас нос в кокаине, да? Но не важно, с такими проще», — сказал глава государства.

Путин добавил, что «с умными сложнее, они опаснее, потому что они влияют на сознание общества, в том числе и нашего». «Они будут выбрасывать всякие свои хотелки под видом морковки для нас», — заключил президент.

12 марта телеведущий Дмитрий Киселев проанонсировал большое интервью Владимира Путина. По его словам, глава государства планирует «дать оценки новым угрозам со стороны стран Запада» и «расставить все точки над i».

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      Марина Совина
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