В «Авто.ру» рассказали об оценке водителями и дилерами китайских автомобилей

«Авто.ру»: более 70 процентов владельцев китайских авто довольны эксплуатацией

Более 70 процентов владельцев китайских автомобилей довольны эксплуатацией в зимний период и оценивают свой опыт владения автомобилем из КНР на хорошо или отлично. Это вытекает из результатов опросов сервисных отделов дилерских центров и автовладельцев, проведенных специалистами сервиса «Авто.ру».

Больше трети опрошенных (39 процентов) рассказали, что довольны эксплуатацией китайских автомобилей этой зимой и оценили свой опыт на 4 из 5 баллов. 32 процента респондентов оценили эксплуатацию китайских машин в зимний период на 5 баллов, при 23 процентах давших оценку в 3 балла. Лишь около 6 процентов считают опыт этого года неудовлетворительным (1-2 балла).

Опрошенные указали на довольно низкую стоимость ремонтных работ китайских автомобилей. Так, на вопрос о стоимости ремонта почти половина дилеров (48 процентов) ответили, что средний чек ремонтных работ у владельцев китайских иномарок составляет менее 20 тысяч рублей, 35 процентов респондентов определили средний чек от 20 до 50 тысяч рублей, а 13 процентов — от 50 до 80 тысяч рублей.

Водители о своих тратах рассказали, что при поломках платят за ремонт авто от 20 до 50 тысяч рублей (41 процент), чек 27 процентов респондентов составил суммы до 20 тысяч рублей, а четверть (23 процента) – от 50 до 80 тысяч рублей.

Почти треть опрошенных пользователей и дилеров (29 процентов) уверены, что владельцы китайских авто не старше четырех лет сталкиваются с неисправностями в такой же степени, как и обладатели иномарок из других стран. То есть водители китайских автомобилей заезжают на сервис не чаще остальных. И 20 процентов опрошенных считают, что хозяева машин из КНР посещают автосервисы незначительно чаще, чем владельцы других иностранных брендов. Только 7 процентов респондентов считают, что китайские авто ломаются ощутимо чаще других иномарок.

Среди самых востребованных опций зимнего периода эксплуатации большинство респондентов хотели бы видеть электроподогрев рулевого колеса (39 процентов), автономный отопитель (32 процента), высокий дорожный просвет (29 процентов) и аккумулятор увеличенной емкости (28 процентов). Около одной четверти пользователей зимой не хватает электроподогрева зеркал заднего вида и лобового стекла (23 процента) и электроподогрев сидений (21 процент). Все эти функции часто встречаются на китайских автомобилях.

Владельцы автомобилей из Китая рассказали, что этой зимой чаще всего сталкивались с разрядкой аккумулятора (36 процентов) и проблемами с запуском двигателя из-за низких температур (33 процента). Еще четверть (24 процента) рассказала о поломках элементов механизма очистки стекол — щеток, трапеции, омывателя. Также собственники отметили дефекты лакокрасочного покрытия или качества сборки кузовных панелей (16 процентов), сбои в работе тормозов (14 процентов) и проблемы с работой коробки передач (13,7 процентов).

Дилеры указали, что владельцы китайских иномарок чаще всего обращаются к ним с проблемами с сенсорными дисплеями (43 процента), не запускающимися двигателем из-за низких температур (30 процентов) и быстрой разрядкой аккумулятора.

Опрос проводился в феврале 2024 года через онлайн-сервисы, специализирующиеся на проведении опросов — «Яндекс Взгляд» и UX-feedback. В опросе приняли участие 2286 человек. Опрос проведен специалистами «Авто.ру». Респондентам были заданы следующие вопросы: «У вас китайский автомобиль?», «Какой марки ваш китайский автомобиль?», Сколько лет автомобилю?», «Какие из этих пунктов имели для вас принципиальное значение при выборе автомобиля?» (множественный выбор), «С какими поломками вы сталкивались в зимнее время?» (множественный выбор), «Сколько раз за эту зиму вы обращались в автосервис для проведения ремонта?», «Считаете ли вы, что китайские автомобили менее приспособлены к российским зимам, чем другие иномарки?», «Насколько вы оцениваете свой опыт эксплуатации китайской машины зимой?» (где 0 — очень плохо, а 5 — очень хорошо), «Насколько вы оцениваете скорость прогрева салона китайской машины? (0 — совсем плохо, 5 — прогревается быстро и хорошо), «В вашей машине достаточный объем бачка омывателя?», «Сколько вы потратили на ремонт своего автомобиля этой зимой?».