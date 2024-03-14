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09:43, 14 марта 2024Спорт

Овечкин сделал голевую передачу в матче НХЛ

Александр Овечкин сделал голевую передачу в матче НХЛ против «Эдмонтона»
Александр Овечкин (слева)

Александр Овечкин (слева). Фото: Perry Nelson / USA TODAY Sports / Reuters

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился голевой передачей в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Эдмонтон Ойлерс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на четверг, 14 марта, и завершилась со счетом 7:2 в пользу хозяев. У гостей одну из шайб забросил соотечественник Овечкина Иван Мирошниченко.

«Вашингтон» потерпел второе поражение подряд. Команда с 69 очками находится на десятом месте в Восточной конференции.

Овечкин в нынешнем сезоне провел 61 матч в регулярном чемпионате. В активе россиянина 18 голов и 31 голевая передача.

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      Алексей Гусев
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