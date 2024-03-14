Песков обвинил США в искажении слов Путина про применение ядерного оружия

Песков: США искажают слова Путина, обвиняя РФ в планах применить ядерное оружие

Администрация президента США Джо Байдена намеренно искажает слова российского лидера Владимира Путина, обвиняя Кремль в якобы существующих планах по применению тактического ядерного оружия на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Это преднамеренное искажение контекста и нежелание слышать президента Путина. В этом опять же ничего нового нет», — сказал он, добавив, что подобная риторика особенно усилилась за последние два года.

«Все сознательно на Западе опустили слова, что никогда и не приходило в голову применять, например, тактическое ядерное вооружение», — резюмировал Песков.

Ранее заместитель руководителя Национального управления ядерной безопасности США Фрэнк Роуз заявил, что стране необходимо сохранять и углублять контакты с Россией по контролю за вооружениями.