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12:56, 14 марта 2024Мир

Песков обвинил США в искажении слов Путина про применение ядерного оружия

Песков: США искажают слова Путина, обвиняя РФ в планах применить ядерное оружие
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Администрация президента США Джо Байдена намеренно искажает слова российского лидера Владимира Путина, обвиняя Кремль в якобы существующих планах по применению тактического ядерного оружия на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Это преднамеренное искажение контекста и нежелание слышать президента Путина. В этом опять же ничего нового нет», — сказал он, добавив, что подобная риторика особенно усилилась за последние два года.

«Все сознательно на Западе опустили слова, что никогда и не приходило в голову применять, например, тактическое ядерное вооружение», — резюмировал Песков.

Ранее заместитель руководителя Национального управления ядерной безопасности США Фрэнк Роуз заявил, что стране необходимо сохранять и углублять контакты с Россией по контролю за вооружениями.

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      Виктория Кондратьева
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