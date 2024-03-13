США увидели необходимость в диалоге с Россией по вооружениям

Роуз: США считают необходимыми контакты с Россией по контролю за вооружением

Заместитель руководителя Национального управления ядерной безопасности США Фрэнк Роуз считает, что стране необходимо сохранять и углублять контакты с Россией по контролю за вооружениями. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нам нужно поддерживать каналы коммуникаций [с Россией] относительно контроля над вооружениями», — отметил Роуз.

Он добавил, что это необходимо с точки зрения снижения потенциальных рисков отсутствия диалога. Кроме того, по словам чиновника, эта ситуация вызывает беспокойство и сожаление в администрации американского президента.

Ранее Роуз рассказал, что Белый дом всерьез задумался о возможности расширения ядерного арсенала Соединенных Штатов. При этом он подчеркнул отсутствие решения по данному вопросу. По его словам, администрация президента его «очень внимательно» изучает.