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18:38, 13 марта 2024Мир

В Белом доме задумались о расширении ядерного арсенала США

В Белом доме рассматривают возможность расширения ядерного арсенала США

Фото: SeongJoon Cho / Bloomberg / Getty Images

Белый дом всерьез рассматривает возможность расширения ядерного арсенала США. С таким заявлением выступил первый заместитель руководителя Национального управления ядерной безопасности при американском Министерстве энергетики Фрэнк Роуз, его цитирует ТАСС.

«На данном этапе администрация не приняла решение относительно того, нужно ли нам больше. Но мы изучаем это очень, очень внимательно», — отметил чиновник.

Ранее глава Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Энтони Коттон заявил, что самым крупным и разнообразным ядерным арсеналом в мире сегодня владеет Россия. Офицер выделил гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал» и «Циркон», поскольку эти системы, по его мнению, «добавляют ядерному арсеналу России разнообразие и гибкость».

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      Глеб Бажуткин
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