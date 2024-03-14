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12:44, 14 марта 2024Силовые структуры

Подозреваемый в расправе над пенсионерками россиянин объяснил свой поступок

В Дагестане подозреваемый в убийстве пенсионерок сообщил о голосах в голове

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Подозреваемый в зверской расправе над двумя пенсионерками в Дагестане объяснил свой поступок голосами в голове. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Gor.

Уточняется, что мужчина приходится дальним родственником потерпевшим. В настоящее время с ним проводятся следственные действия, сообщили «Ленте.ру» в Следственном комитете.

О задержании 28-летнего жителя Дагестана, который подозревается в расправе над двумя женщинами в возрасте 96 и 70 лет, стало известно ранее 14 марта. Злоумышленника поймали по горячим следам.

Двух пенсионерок со множественными колото-резаными ранениями на голове и теле обнаружили вечером 13 марта в селе Уллуая в Левашинском районе Дагестана. Ранения потерпевшим были нанесены топором.

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      Олеся Мицкевич
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