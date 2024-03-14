При обстреле Белгородской области погибла мирная жительница

Белгородский губернатор Гладков сообщил о гибели мирной жительницы при обстреле

При обстреле Белгорода и Белгородского района Вооруженными силами Украины (ВСУ) погибла мирная жительница. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате взрыва автомобиль, за рулем которого находилась мирная жительница, опрокинулся в кювет. От полученных травм женщина скончалась на месте», — пояснил Гладков.

Помимо того, трое людей — две женщины и мужчина — пострадали, скорая помощь доставила их в городскую больницу №2 города Белгорода.

В ночь на 12 марта на территорию региона сразу по трем направлениям — в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшина — попыталась прорваться диверсионно-разведывательная группа. Российские войска отразили атаку.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.