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11:52, 14 марта 2024Россия

В Белгороде третий раз за день объявили ракетную опасность

Мэрия Белгорода объявила о сигнале ракетной опасности третий раз за день

Фото: Евгений Силантьев / ТАСС

В Белгороде третий раз за четверг, 14 марта, объявляют сигнал ракетной опасности. Об этом сообщила мэрия российского города в Telegram-канале.

«Город Белгород! Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — сообщили власти.

Ракетную опасность объявили во всей Белгородской области первый раз в районе трех часов ночи. Затем о возможности атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) жителей региональной столицы предупредили в районе восьми часов утра.

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      Анастасия Шейкина
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