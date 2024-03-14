В Белгороде третий раз за день объявили ракетную опасность

Мэрия Белгорода объявила о сигнале ракетной опасности третий раз за день

В Белгороде третий раз за четверг, 14 марта, объявляют сигнал ракетной опасности. Об этом сообщила мэрия российского города в Telegram-канале.

«Город Белгород! Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — сообщили власти.

Ракетную опасность объявили во всей Белгородской области первый раз в районе трех часов ночи. Затем о возможности атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) жителей региональной столицы предупредили в районе восьми часов утра.