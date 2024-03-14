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03:49, 14 марта 2024Россия

На территории российского региона объявили ракетную опасность

МЧС объявило ракетную опасность на всей территории Белгородской области

Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области. Об этом написало МЧС по региону в своем Telegram-канале.

Ведомство призвало жителей региона при возможности не покидать свои дома, а также не приближаться к окнам.

13 марта ракетную опасность объявили в Белгороде и прилегающем районе области. Также в мэрии добавили, что ракетная опасность объявлена в Шебекинском и Грайворонском городских округах.

Ранее в этот же день губернатор области Вячеслав Гладков рассказал, что за сутки в регионе зафиксировали порядка 320 прилетов снарядов со стороны Украины. Помимо того, ВСУ использовали для атак больше 20 различных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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      Марина Совина
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