На территории российского региона объявили ракетную опасность

МЧС объявило ракетную опасность на всей территории Белгородской области

Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области. Об этом написало МЧС по региону в своем Telegram-канале.

Ведомство призвало жителей региона при возможности не покидать свои дома, а также не приближаться к окнам.

13 марта ракетную опасность объявили в Белгороде и прилегающем районе области. Также в мэрии добавили, что ракетная опасность объявлена в Шебекинском и Грайворонском городских округах.

Ранее в этот же день губернатор области Вячеслав Гладков рассказал, что за сутки в регионе зафиксировали порядка 320 прилетов снарядов со стороны Украины. Помимо того, ВСУ использовали для атак больше 20 различных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).