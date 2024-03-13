Мэрия: ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Предупреждение о ракетной опасности объявлено в Белгороде и прилегающем районе области. Об этом в среду, 13 марта, сообщает в своем Telegram-канале городская мэрия.

«Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении.

Также в мэрии добавили, что ракетная опасность объявлена в Шебекинском и Грайворонском городских округах.

Ранее 13 марта губернатор области Вячеслав Гладков рассказал, что за сутки в регионе зафиксировали около 320 прилетов снарядов со стороны Украины. Помимо того, ВСУ использовали для атак больше 20 различных БПЛА.