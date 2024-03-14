Число пострадавших при обстреле Белгорода ВСУ снова выросло

Губернатор Гладков: при обстреле Белгорода ВСУ пострадали шесть человек

Число пострадавших при обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины утром 14 марта выросло до шести человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram со ссылкой на данные медицины катастроф.

По его словам, трое пострадавших находятся в городской больнице №2 Белгорода. «У одной женщины осколочное ранение лопатки, у второй женщины закрытый перелом плеча и мужчина с осколочными ранениями поясницы», — рассказал Гладков.

Еще двое пострадавших, мужчина и женщина, госпитализированы в тяжелом состоянии в областную клиническую больницу. У них диагностированы множественные осколочные ранения. Также медиками была осмотрена женщина с ссадинами, от госпитализации она отказалась.

Ранее ВСУ в очередной раз обстреляли Белгород, выпустив по городу восемь реактивных снарядов, один из которых попал в автомобиль с водителем. Спасти мужчину не удалось. Как стало известно, удар мог быть нанесен кассетными боеприпасами.