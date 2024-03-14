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11:23, 14 марта 2024Россия

Число пострадавших при обстреле Белгорода ВСУ снова выросло

Губернатор Гладков: при обстреле Белгорода ВСУ пострадали шесть человек

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Число пострадавших при обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины утром 14 марта выросло до шести человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram со ссылкой на данные медицины катастроф.

По его словам, трое пострадавших находятся в городской больнице №2 Белгорода. «У одной женщины осколочное ранение лопатки, у второй женщины закрытый перелом плеча и мужчина с осколочными ранениями поясницы», — рассказал Гладков.

Еще двое пострадавших, мужчина и женщина, госпитализированы в тяжелом состоянии в областную клиническую больницу. У них диагностированы множественные осколочные ранения. Также медиками была осмотрена женщина с ссадинами, от госпитализации она отказалась.

Ранее ВСУ в очередной раз обстреляли Белгород, выпустив по городу восемь реактивных снарядов, один из которых попал в автомобиль с водителем. Спасти мужчину не удалось. Как стало известно, удар мог быть нанесен кассетными боеприпасами.

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      Константин Лысяков
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