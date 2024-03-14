Под Белгородом водитель погиб от обстрела кассетными боеприпасами

Mash: водитель авто погиб от обстрела кассетными боеприпасами под Белгородом

Водитель автомобиля, на который упал реактивный снаряд на въезде в Белгород, погиб от удара кассетными боеприпасами. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

Помимо этого, от удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали два человека. По информации канала, несколько ракет сбили на подлете к телецентру региональной столицы.

Над граничащем с Украиной российским регионом реактивные снаряды перехватили 14 марта. Как уточнял губернатор Вячеслав Гладков, в результате прилета одного из снарядов в легковой автомобиль пострадал находившийся в его салоне водитель, спасти которого не удалось. О том, что боеприпасы, которыми ВСУ обстреляли регион, были кассетные, официально не сообщалось.

В сети появились кадры горящей машины, в которую попал боеприпас. «Передо мной только что машина взорвалась. (...) "Градами" опять обстреляли», — слышен голос за кадром.