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09:01, 14 марта 2024Россия

Восемь воздушных целей сбили на подлете к российскому областному центру

Глава Белгородской области Гладков: над регионом сбиты восемь воздушных целей

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Восемь воздушных целей сбито на подлете к Белгороду. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

Губернатор не уточнил, о каких именно перехваченных целях идет речь. По предварительным данным, в результате прилета в легковой автомобиль пострадал находившийся в салоне водитель, спасти его не удалось. Еще два человека получили ранения, к ним выехали медики.

Также в ходе атаки в Белгороде были повреждены два частных дома и еще один автомобиль. На месте работают оперативные службы, проводится подомовой обход.

Ранее глава еще одного граничащего с Украиной региона — губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о непрекращающемся обстреле поселка Теткино, расположенного неподалеку от государственной границы.

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      Алан Босиков
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