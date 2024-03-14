Восемь воздушных целей сбили на подлете к российскому областному центру

Глава Белгородской области Гладков: над регионом сбиты восемь воздушных целей

Восемь воздушных целей сбито на подлете к Белгороду. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

Губернатор не уточнил, о каких именно перехваченных целях идет речь. По предварительным данным, в результате прилета в легковой автомобиль пострадал находившийся в салоне водитель, спасти его не удалось. Еще два человека получили ранения, к ним выехали медики.

Также в ходе атаки в Белгороде были повреждены два частных дома и еще один автомобиль. На месте работают оперативные службы, проводится подомовой обход.

Ранее глава еще одного граничащего с Украиной региона — губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о непрекращающемся обстреле поселка Теткино, расположенного неподалеку от государственной границы.