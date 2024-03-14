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08:30, 14 марта 2024Россия

В Белгороде второй раз за утро объявили ракетную опасность

Белгородский губернатор Гладков объявил о ракетной опасности в Белгороде

Фото: Globallookpress.com

В Белгороде объявили сигнал ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал губернатор.

В четверг, 14 марта, ракетную опасность уже объявляли в Бкелгородской области. Днем ранее, 13 марта, жителей также оповещали об опасности атак Вооруженных сил Украины.

За минувшую ночь над Россией сбили 14 беспилотников. 11 из них средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в Белгородской области, еще три — над Курской.

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      Анастасия Шейкина
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