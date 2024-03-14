Американские профсоюзы обеспокоились успехами Китая в судостроении

Reuters: профсоюзы призвали власти США изучить практики Китая в судостроении

Пять профсоюзов США подали в администрацию США петицию с просьбой расследовать несправедливые практики КНР в области морской логистики и судостроения. Об этом передает агентство Reuters.

Петицию получил офис торгового представителя США Кэтрин Тай 12 марта. В документе отмечается, что Китай стремится доминировать мировом секторе судостроения, морского судоходства и логистики, опираясь на нерыночную политику.

«Она (нерыночная политика КНР — прим. "Ленты.ру") является гораздо более агрессивной и интервенционистской, чем у любой другой страны», — отметили в профсоюзах, которые объединяют сталелитейщиков, машиностроителей, судостроителей, электротехников и сотрудников Департамента морской торговли.