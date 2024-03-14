Путин назвал выборы шагом в будущее и возможностью заявить о воле и устремлениях

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам в преддверии трехдневного голосования. Он назвал выборы шагом в будущее и возможностью заявить о воле и устремлениях. Выступление транслировалось в эфире Первого канала.

«Вам предстоит не просто отдать свой голос, а твердо заявить о своей воле и устремлениях, о личной сопричастности к дальнейшему развитию России, потому что выборы — это шаг в будущее», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что у России есть свой взгляд на будущее, реализацию дальнейших планов. По его словам, сегодня критически важно не свернуть с этого пути, добиться масштабных целей, и многое в предстоящие дни зависит от граждан страны.

Выборы президента России назначены на 15-17 марта — впервые в истории страны они организованы в трехдневном формате. В 29 регионах страны состоится онлайн-голосование.

На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных Центральной избирательной комиссией кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

