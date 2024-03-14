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17:11, 14 марта 2024Экономика

Путин оценил рост экономики России

Президент Путин: ВВП России вырос на 4,6 процента в январе

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

По итогам января 2024 года экономика России выросла на 4,6 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го. Об этом заявил президент Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Подобную динамику глава государства счел «весьма удовлетворительной». Январский прирост он назвал «хорошим показателем». «Если за прошлый год у нас было (прирост ВВП — прим. «Ленты.ру») 3,6 процента, в целом весьма удовлетворительный, хороший показатель», — заявил Путин на открытии совещания с членами правительства.

В то же время он заявил, что полагаться на достигнутый в январе прирост не стоит. Положительную динамику необходимо сохранять и в среднесрочной перспективе. «Тоже понятно, что это только начало года», — заключил Путин.

Ранее об ускорении темпов роста российской экономики также заявлял и премьер-министр Михаил Мишустин. Он обратил внимание, что в начале года удалось сохранить положительную динамику по ВВП. Подобный тренд может сохраниться в обозримом будущем.

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      Анатолий Акулов
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