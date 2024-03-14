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08:52, 14 марта 2024Мир

В Италии оценили требования Путина о гарантиях Запада

Экс-депутат Коменчини: слова Путина о гарантиях Запада прекратят игру Европы
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sergei Savostyanov / Reuters

Бывший депутат парламента Италии Вито Коменчини прокомментировал интервью российского президента Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселеву. Его слова приводит РИА Новости.

Коменчини подчеркнул, что страны Запада пресекли все красные линии в отношении России. Слова Путина о гарантиях со стороны западных государств могут прекратить игру Европы с огнем, допустил он. При этом политик усомнился в достижении гарантий, напомнив о Минских соглашениях.

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«Мы больше не можем играть с огнем, как это до сих пор делали европейские правительства, движимые атлантическим воинственным безумием», — отметил экс-депутат.

Ранее Путин заявил, что в вопросе «честного договора» с Западом России нужны прописанные гарантии, которые ее устроят. «Не хочется этого говорить, но я никому не верю», — отметил российский лидер.

12 марта телеведущий Дмитрий Киселев проанонсировал большое интервью Владимира Путина. По его словам, президент был намерен «дать оценки новым угрозам со стороны стран Запада» и «расставить все точки над i».

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      Марина Совина
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