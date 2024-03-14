В Италии оценили требования Путина о гарантиях Запада

Экс-депутат Коменчини: слова Путина о гарантиях Запада прекратят игру Европы

Бывший депутат парламента Италии Вито Коменчини прокомментировал интервью российского президента Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселеву. Его слова приводит РИА Новости.

Коменчини подчеркнул, что страны Запада пресекли все красные линии в отношении России. Слова Путина о гарантиях со стороны западных государств могут прекратить игру Европы с огнем, допустил он. При этом политик усомнился в достижении гарантий, напомнив о Минских соглашениях.

«Мы больше не можем играть с огнем, как это до сих пор делали европейские правительства, движимые атлантическим воинственным безумием», — отметил экс-депутат.

Ранее Путин заявил, что в вопросе «честного договора» с Западом России нужны прописанные гарантии, которые ее устроят. «Не хочется этого говорить, но я никому не верю», — отметил российский лидер.

12 марта телеведущий Дмитрий Киселев проанонсировал большое интервью Владимира Путина. По его словам, президент был намерен «дать оценки новым угрозам со стороны стран Запада» и «расставить все точки над i».