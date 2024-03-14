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15:31, 14 марта 2024Ценности

Блогерша раскрыла эффективные способы избавиться от прыщей на груди

Фото: @madamesweat

Эксперт по уборке и создательница бренда по уходу за телом Kaianaturals Мэри Футер, известная в соцсетях по никнейму @madamesweat, раскрыла эффективные способы избавиться от прыщей на груди. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По словам специалиста, данная проблема возникает из-за повышенного потоотделения, что, в свою очередь, приводит к закупориванию пор на теле. Чтобы этого избежать, она посоветовала использовать в душе антибактериальные средства, например, мыло с салициловой кислотой или маслом чайного дерева.

Кроме того, блогерша рекомендовала присмотреться к специальному порошку в стике, которым можно легко обработать всю грудь.

В феврале врач-дерматолог из Нью-Йорка Чарльз Пуза раскрыл эффективные способы избавиться от прыщей на спине. В первую очередь доктор предложил использовать антибактериальные мази.

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      Мария Винар
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