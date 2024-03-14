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14:03, 14 марта 2024Культура

Рэпер T-Killah ответил на вопрос о романе с Бузовой

Рэпер T-Killah заявил, что у него с Бузовой был ненастоящий роман «для прессы»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Рэпер T-Killah (настоящее имя — Александр Тарасов) ответил на вопрос о том, был ли у него роман с российской телеведущей и певицей Ольгой Бузовой. Этим он поделился на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артист заявил, что их отношения с телеведущей были PR-ходом. «Да, наигранный, чисто для прессы. Она уже тогда встречалась с [футболистом] Димой [Тарасовым]», — сказал исполнитель, отвечая на вопрос о том, был ли у них с Бузовой роман.

Ранее Ольга Бузова намекнула на новые отношения. Она опубликовала фото в купальнике, которое могло быть сделано ее новым спутником.

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов поженились в 2012 году, а спустя четыре года развелись.

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      Варвара Кошечкина
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