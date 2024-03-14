Россиянин описал жителей Дании фразой «наши алкаши позавидовали бы»

Российский тревел-блогер побывал в Дании и поразился тому, как много выпивают алкоголя местные жители. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

Прогуливаясь по улице в будний день, автор публикации обратил внимание на забитые до краев мусорные контейнеры для стекла, рядом с которыми также стояло огромное количество пустых бутылок. Россиянин пояснил, что такую картину он наблюдал не во время праздников, а в обычный день среди недели.

«Наши алкаши просто позавидовали бы тому количеству спиртного, которое в "благополучных странах" выпивается не алкашами», — такими фразами описал блогер свой опыт.

Путешественник добавил, что среди опустошенных емкостей практически не было пивной тары. По его словам, там стояли только бутылки из-под вина и крепкого алкоголя.

Ранее российская тревел-блогерша Марина Ершова, которая побывала во многих странах мира, раскрыла причины нелюбви к немцам за границей. По ее словам, жители Германии неприятно удивили ее своим пристрастием к алкоголю.

