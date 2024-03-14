Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:30, 14 марта 2024Путешествия

Россиянин описал жителей Дании фразой «наши алкаши позавидовали бы»

Фото: Unsplash

Российский тревел-блогер побывал в Дании и поразился тому, как много выпивают алкоголя местные жители. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

Прогуливаясь по улице в будний день, автор публикации обратил внимание на забитые до краев мусорные контейнеры для стекла, рядом с которыми также стояло огромное количество пустых бутылок. Россиянин пояснил, что такую картину он наблюдал не во время праздников, а в обычный день среди недели.

Материалы по теме:
Как пить алкоголь без вреда для здоровья? И есть ли безопасная доза спиртного для мужчин и женщин
Как пить алкоголь без вреда для здоровья?И есть ли безопасная доза спиртного для мужчин и женщин
25 августа 2023
«Вы, наверное, там пьете с утра до вечера» Как живет россиянка, которая зарабатывает на своей любви к вину?
«Вы, наверное, там пьете с утра до вечера»Как живет россиянка, которая зарабатывает на своей любви к вину?
28 февраля 2024

«Наши алкаши просто позавидовали бы тому количеству спиртного, которое в "благополучных странах" выпивается не алкашами», — такими фразами описал блогер свой опыт.

Путешественник добавил, что среди опустошенных емкостей практически не было пивной тары. По его словам, там стояли только бутылки из-под вина и крепкого алкоголя.

Ранее российская тревел-блогерша Марина Ершова, которая побывала во многих странах мира, раскрыла причины нелюбви к немцам за границей. По ее словам, жители Германии неприятно удивили ее своим пристрастием к алкоголю.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      «Из окопов скажут, что с нами, и народ подтянется». Украинские военные в закрытом чате планировали захват Верховной Рады

      В Белгороде второй раз за утро объявили ракетную опасность

      Мужчины поделились безумными историями о романах с эксцентричными женщинами

      Названа необходимая для замены устаревших лифтов в России сумма

      Демократы США предприняли попытку проголосовать за помощь Киеву в обход правил

      В России младенец впал в кому после падения из коляски

      Жительницу Мариуполя задержали по подозрению в шпионаже

      Стало известно об уничтожении складов вооружений ВСУ под Купянском

      В России захотели избавиться от бумажных чеков

      Названы самые популярные типы кибератак против россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше