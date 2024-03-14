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20:58, 14 марта 2024Мир

Россию заподозрили в глушении сигнала на самолете министра обороны Британии

Reuters: Россия предположительно заглушила сигнал на самолете главы МО Британии

Фото: Toby Melville / Reuters

Россию заподозрили в поломке, связанной с потерей спутникового сигнала на самолете главы Министерства обороны (МО) Великобритании Гранта Шаппса. Об этом сообщает Reuters.

«Россия, предположительно, заглушила спутниковый сигнал на самолете, на котором министр обороны Грант Шаппс летал из Польши обратно в Великобританию», — отмечает издание.

По словам чиновника, который на условиях анонимности рассказал о случившемся, сигнал якобы был потерян на 30 минут — как раз в то время, когда самолет пролетал вблизи российского города Калининграда.

Он добавил, что в это время мобильные устройства не смогли подключиться к интернету, а самолет «вынужден был искать альтернативные методы для определения своего местоположения».

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо обвинил Россию в использовании миграции в качестве оружия против страны.

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      Лина Пивоварова
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